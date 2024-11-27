Байден тайно запросил у конгресса дополнительные средства для Украины

Глава Соединенных Штатов Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Киеву и восполнение американских запасов оружия взамен ранее переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники сообщает американское издание Politico.

По сведениям собеседников газеты, Белый дом рассчитывает, что конгресс выделит $16 млрд на восполнение запасов тех вооружений, которые ранее были отправлены украинской армии. На заключение контрактов с военно-промышленными компаниями на производство оружия для Украины предлагается ассигновать еще $8 млрд.

Американская администрация надеется, что эти расходы внесут в законопроект о продлении финансирования федеральных ведомств. Такой документ могут принять в декабре.

26 ноября государственный секретарь Энтони Блинкен США заявил, что администрация Байдена сделает все возможное, чтобы Украина получила средства, необходимые для ведения конфликта с Россией в 2025 году.

Ранее стали известны дальнейшие планы Байдена по Украине.