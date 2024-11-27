В МИД РФ сочли «воровскими инстинктами» план Байдена помочь Украине

Желание действующего президента США Джо Байдена дать Украине все необходимое для продолжения конфликта в 2025 году демонстрирует «воровские инстинкты» нынешней американской администрации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров телеканалу «Звезда».

«Забрать себе весь общак, чтоб никому больше не досталось, кроме Украины», — отметил министр.

До этого газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором доказала, что администрация президента США Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода. По мнению авторов публикации, избранному президенту Дональду Трампу придется решать, что делать с оставшимися деньгами. В статье уточнили, что у нынешних американских властей остаются в распоряжении еще больше 6,5 миллиарда долларов, предназначенных для списания вооружения с военных складов.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.