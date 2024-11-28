Россиян предупредили о досрочной выплате январских пенсий и пособий

Россияне, которые обычно получают пенсии и пособия в начале января, смогут получить их уже в конце декабря. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с aif.ru.

Она рассказала, что те граждане, которые получают выплаты в первые числа месяца, получат их в конце декабря. Если пособия выпадают на праздничные дни, то их выплатят заблаговременно.

Также досрочные январские выплаты коснутся единого пособия на детей, пособия беременным, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и выплат из материнского капитала на детей младше 3 лет. Предварительно все эти выплаты можно будет ожидать до 28 декабря.

До этого декан юридического факультета НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказывал, что индексация пенсионных выплат на 2024 год уже завершена, однако в декабре ожидаются дополнительные повышения. По его словам, повышение фиксированной части пенсии коснется граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. В этом случае размер выплаты увеличится на 100% — с 8 134,88 рубля до 16 269,76 рубля.

Ранее Бессараб рассказала «Газете.Ru», снизят ли в России пенсионный возраст.