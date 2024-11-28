В России подорожает бытовая техника

Цены на бытовую технику в России вырастут в среднем от 10 до 20%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма, которые производители направили ретейлерам.

В частности, французская компания «Группа «СЕБ-Восток»» (Tefal, Krups, Rowenta) уведомила о повышении цен в среднем на 10% с 1 января 2025 года. Некоторые производители собираются поднять цены уже с декабря.

Собеседник издания из числа дистрибьюторов не исключил, что в январе вся потребительская электроника подорожает более чем на 20%. Пока распродается техника, закупленная по курсу 85 рублей за доллар, уточнил он. Затем, когда складские запасы закончатся, компании станут уменьшать закупки, добавил он.

Среди причин, способствовавших росту цен, издание называет ключевую ставку Банка России, курсы валют и логистические затраты.

Если ситуация не изменится, то весной 2025 года некоторые компании будут вынуждены покинуть рынок потребительской электроники или сократить обороты, отмечает «Ъ». Гендиректор Vard Алексей Беляков в беседе с изданием добавил, что уже сейчас фиксируется дефицит некоторых брендов бытовой техники из-за проблем с платежами и кредитованием.

Накануне инвестиционный советник Сергей Варфоломеев отмечал, что ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро приведет к подорожанию техники в России. Он обратил внимание на то, что стоимость импортных товаров, в том числе электроники, напрямую связана с курсом рубля. Так, если курс национальной валюты упадет на 10%, стоимость товаров увеличится на 10-15%, добавил эксперт.

Ранее экономист назвал причины ослабления рубля к доллару.