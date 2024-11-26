Экономист назвал причины ослабления рубля к доллару

Экономист Евгений Коган в интервью проекту «Сноб» назвал причины ослабления рубля. Одной из них, по словам эксперта, является снижение стоимости нефти, связанное с ее переизбытком в мире и слабым спросом со стороны Китая. Он также напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал дать преференции американским нефтяным компаниям.

«Потому падают внешние доходы российских нефтяных компаний, что, естественно, сказывается на валютных поступлениях», — объяснил Коган.

Кроме того, на курс рубля повлияли новые санкции против Газпромбанка и других финансовых организаций, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность.

«Я не ожидаю резкого падения рубля до 120-150 рублей за доллар или до 16-17 рублей за юань, однако дальнейшее ослабление на 2-4% остается вероятным», — отметил экономист.

Ситуация, по его мнению, стабилизируется на отметке 102-103 рубля за доллар.

26 ноября курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 105 рублей. Американская валюта торгуется на этом уровне впервые с 2022 года.

В моменте денежная единица США поднималась до 105,5 рубля. По состоянию на 11:08 по московскому времени курс составил 105 рублей за доллар (+0,97%).

Евро во вторник также показал рост рублю. В 11:09 по московскому времени европейская валюта торговалась по 110,03 рубля (+0,81%).

Юань поддержал тенденцию. Его курс вырос на 1,7%, до 14,54 рубля.

Ранее аналитик назвал максимальный курс доллара до конца года.