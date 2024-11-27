Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России оценили, приведет ли ослабление рубля к подорожанию техники

Инвестор Назаров: ослабление рубля приведет к подорожанию техники

close
LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро приведет к подорожанию техники в России. Об этом 360.ru рассказал инвестиционный советник Сергей Варфоломеев.

Он напомнил, что стоимость импортных товаров, в том числе электроники, напрямую связана с курсом рубля. Так, если курс национальной валюты упадет на 10%, стоимость товаров увеличится на 10-15%. Инвестор, основатель закрытого клуба по инвестициям в недвижимость «Рантье» Артем Назаров, в свою очередь, согласился с мнением, что рост курса доллара вызовет подорожание техники.

«Это как бытовая техника, так и различные комплектующие для той же офисной техники. Это также скажется на импортных товарах и услугах, и, в том числе это скажется на стоимости импортируемых автомобилей, как у официальных дилеров, так и через параллельный импорт», — заключил инвестор.

27 ноября Банк России поднял официальные курсы доллара и евро — в среду они превысили 105 и 110 рублей соответственно. Курс доллара увеличился на 1,27 рубля — до 105,06. Евро стал дороже на 1,62 рубля — 110,49.

Ранее экономист назвал причины ослабления рубля к доллару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами