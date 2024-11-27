В России оценили, приведет ли ослабление рубля к подорожанию техники

Ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро приведет к подорожанию техники в России. Об этом 360.ru рассказал инвестиционный советник Сергей Варфоломеев.

Он напомнил, что стоимость импортных товаров, в том числе электроники, напрямую связана с курсом рубля. Так, если курс национальной валюты упадет на 10%, стоимость товаров увеличится на 10-15%. Инвестор, основатель закрытого клуба по инвестициям в недвижимость «Рантье» Артем Назаров, в свою очередь, согласился с мнением, что рост курса доллара вызовет подорожание техники.

«Это как бытовая техника, так и различные комплектующие для той же офисной техники. Это также скажется на импортных товарах и услугах, и, в том числе это скажется на стоимости импортируемых автомобилей, как у официальных дилеров, так и через параллельный импорт», — заключил инвестор.

27 ноября Банк России поднял официальные курсы доллара и евро — в среду они превысили 105 и 110 рублей соответственно. Курс доллара увеличился на 1,27 рубля — до 105,06. Евро стал дороже на 1,62 рубля — 110,49.

Ранее экономист назвал причины ослабления рубля к доллару.