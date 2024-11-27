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Годовая инфляция продолжила тенденцию на ускорение

Годовая инфляция выросла до 8,78% с 17 по 25 ноября

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Годовая инфляция продолжила ускорение до 8,78% в период с 17 по 25 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор ценовой ситуации, подготовленный Минэкономразвития.

«За неделю с 19 по 25 ноября 2024 года потребительская инфляция составила 0,36%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен снизились до 0,66%: на плодоовощную продукцию темпы роста цен снизились до 3,80%, на остальные продукты питания — до 0,32%», — указано в обзоре.

Сегмент непродовольственных товаров показал темп роста цен 0,15% — продолжилась тенденция на снижение цен на электронные и бытовые приборы, а также снизились темпы роста цен на легковые автомобили.

До этого первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что Центральный банк (ЦБ) России недооценивает влияние текущего ослабления рубля к юаню, доллару и евро на инфляцию, которое может получить более выраженный эффект в 2025 году.

Ранее Банк России остановил покупку валюты до конца года.

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