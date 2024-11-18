Минфин предложил поднять налог для «Транснефти»

Министерство финансов готовит новые изменения в налогообложении, в том числе призывает увеличить ставку налога на прибыль для «Транснефти» до 40%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.

В настоящее время налог для компании рассчитывается по ставке 20%. В январе предполагалось, что для «Транснефти» и других компаний ставка увеличится до 25%. Однако в поправках, которые Министерство финансов направит в Государственную думу, предлагается более значительный рост.

В соответствии с финансовым отчетом «Транснефти» по российским стандартам бухгалтерской отчетности, с января по сентябрь 2024 года прибыль компании упала почти в два раза (на 49,1%) — до 97 млрд рублей. В то же время налог на прибыль за указанный период упал на 59,1% — до 18,1 млрд рублей.

По словам партнера Московского экономического форума (МЭФ) Вадима Зарипова, российское законодательство не предусматривает установку индивидуальной ставки для конкретного налогоплательщика, но ее можно установить для определенных категорий. В этом случае речь может пойти об «организации — собственнике магистральной системы нефтепроводов». Такой организацией является «Транснефть». В компании отказались давать комментарии по ситуации.

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