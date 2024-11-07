Дефицит бюджета России за десять месяцев 2024 года составил более 200 млрд рублей

В период с января по октябрь 2024 года доходы федерального бюджета России составили 29,67 трлн рублей, что на 28,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минфина РФ.

Дефицит российского бюджета при этом за первые десять месяцев 2024 года составил 220 млрд рублей (минус 0,1% ВВП). Это на 830 млрд рублей меньше по сравнению с прошлым годом.

По данным Минфина, с января по октябрь нефтегазовые доходы увеличились на 32,3%, до 9,54 трлн рублей. Ненефтегазовые доходы выросли на 26,6%, до 20,13 трлн рублей.

Поступления оборотных налогов, включая НДС, к октябрю 2024 года возросли на 15,8% и превысили плановый уровень. Объем расходов федерального бюджета в Минфине предварительно оценили в 29,8 трлн рублей, что превышает на 23,7% уровень прошлого года.

До этого в Минфине сообщили, что дополнительные нефтегазовые доходы российского бюджета в ноябре составят порядка 105,1 млрд рублей. Доля ненефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ сейчас составляет примерно две трети. Ожидается, что в следующем году это значение снизится до 27%, а в 2027-м упадет до 23%.

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