В России представили концепцию банкинга будущего

Т-Банк представил новую стратегию мобильного приложения «Навигатор в финансах», цель которой — сделать процесс распоряжения деньгами легче и эффективнее, сообщает пресс-служба банка.

Т-Банк также представил новую концепцию банкинга в России — «дофамин-банкинг». Она основана на гормоне радости (дофамине) и положительных эмоциях, которые клиенты получают от взаимодействия с продуктами экосистемы Т-Банка. В обновленном приложении появилась первая в России банковская социальная сеть, а также четыре «Сферы»: «Дом», «Авто», «Шопинг» и «Путешествия». Об этом сообщили в финансовой организации.

В компании отметили, что представленные четыре «Сферы» закрывают основные потребности клиента, выстраивая вокруг различных базовых сфер жизни человека необходимые продукты и услуги.

Так, Сфера «Дом» помогает решать бытовые дела: от оплаты коммунальных услуг до заказа продуктов, мебели или декора для жилища.

«Авто» объединяет услуги и сервисы, необходимые автомобилистам для жизни в большом городе.

В«Шопинге» можно купить продукцию популярных брендов из разных сегментов — от косметики до электроники и товаров для дома.

Сфера «Путешествия» поможет с выгодой организовать комфортную поездку в другой город или страну.

Внутри каждой сферы — технологии искусственного интеллекта, которые помогают предвосхищать и быстро помогать пользователю с любыми повседневными запросами.

Приложение становится навигатором и в какой-то мере автопилотом для клиентов, подчеркнули в Т-Банке.

Вице-президент, директор по продукту и технологиям Т-Банка Константин Маркелов отметил, что концепция «Дофамин-банкинга» — это следующий и естественный этап развития нашей многолетней стратегии AI Banking, банка на основе искусственного интеллекта.



«С помощью ИИ мы делаем лучшее приложение для жизни, для человека и про человека, максимизируя его финансовое благополучие во всех сферах его жизни», — заявил он.

Маркелов подчеркнул, что будущее стоит за сервисами-навигаторами, которые освободят время клиентов от рутины, «предоставив его в пользу творчества, общения и прочих источников гормона счастья дофамина».

Ранее сообщалось, что российские финтех-компании будут развивать приложения в формате «Суперапп 2.0».