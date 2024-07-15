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Родителям рассказали, что важно объяснить подростку при трудоустройстве

Педагог Преснова: ребенку при трудоустройстве важно рассказать о трудовом праве

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Freepik.com

Родителям важно сопровождать подростка при трудоустройстве на его первую работу. Об этом в интервью РИАМО сообщила специалист Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Преснова. По ее словам, ребенку необходимо помочь в поиске вакансий и рассказать о возможных рисках.

«Например, если работодатель обещает высокую оплату и при этом не заключает трудовой договор, высока вероятность обмана», — отметила Преснова.

Она добавила, что подростка важно познакомить с законодательством в сфере труда несовершеннолетних: с какого возраста, сколько часов в день можно работать и на какую зарплату претендовать.

Руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов до этого рассказал, что самыми востребованными у подростков отраслями для трудоустройства являются сферы услуг, туризма, развлечений и гостинично-ресторанного бизнеса.

Эксперт напомнил, что подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю (4 часа в день в возрасте от 14 до 15 лет и 5 часов — от 15 до 16), а в возрасте от 16 до 18 лет — 35 часов в неделю (7 часов в день). Кроме того, по его словам, детям разрешены только гибкие формы занятости, например, почасовая.

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