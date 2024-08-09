Россиянам рассказали, с какого возраста подросток может подрабатывать

Подростки могут начинать подрабатывать с 14 лет, для этого им потребуется письменное разрешение одного из родителей (усыновителей или попечителя), составленное в свободной форме. Об этом «Москве 24» рассказала начальник отдела по работе с молодежью центра «Профессии будущего» Вероника Лукьянова.

По ее словам, они могут работать в сфере торговли и услуг, а также аниматором или курьером. Это поможет им познакомиться со взрослой жизнью, а также заработать строчку в резюме, которая потребуется специалистам для трудоустройства и развития карьеры в будущем. Специалист отметила, что подросткам лучше подрабатывать в летнее время, чтобы трудовая деятельность не мешала учебе.

«Важно не заставлять подростка работать — такое желание должно исходить от него самого. Принудительное вовлечение может вызвать отторжение и негативное отношение к труду в целом. Лучше всего поддержать интерес подростка к подработке, обсудить его идеи и помочь найти подходящий вариант для первого шага к будущей карьере», — заключила Лукьянова.

Руководитель «Карьерной академии» образовательной компании MAXIMUM Education Дарья Сатикова до этого рассказала «Газете.Ru», что идти работать можно и нужно как можно раньше. По ее словам, ранний старт карьеры — это возможность попробовать себя в том, что интересно, получить реальный опыт, развить свои личностные и деловые качества.

Ранее профессор оценил, кто из россиян чаще всего берет подработки.