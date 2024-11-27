Россиянам объяснили, как обезопасить себя от мошенников при рефинансировании кредита

Для рефинансирования (оформления нового займа для погашения уже имеющегося) кредита важно выбирать банк с лицензией, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, в перечне продуктов нового кредитора должны находиться услуги перекредитования или рефинансирования. Чтобы найти эту информацию, эксперт советует изучить сайт банка. Помимо этого, чтобы обезопасить себя, важно изучить условия рефинансирования.

«Бывает, что кредиты, которые были взяты ранее, — залоговые. И новый кредитор расширяет залоговую базу. То есть у вас была заложена машина, а будет еще и квартира. Часто это упускается заемщиком из виду. Важно избежать расширения залоговой базы», — заключил Бархота.

Накануне председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов говорил, что рефинансирование кредитов может привести к риску столкновения с мошенниками, так как на российском рынке работает множество недобросовестных компаний-посредников, исчезающих с полученной от клиентов предоплатой.

Ранее россиянам дали три совета по быстрому погашению кредита.