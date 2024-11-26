В Госдуме рассказали о мошенничестве при рефинансировании кредитов

Рефинансирование кредитов может привести к риску столкновения с мошенниками, так как на российском рынке работает множество недобросовестных компаний-посредников, исчезающих с полученной от клиентов предоплатой. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Депутат отметил, что в России при рефинансировании кредитов у граждан велик риск попасть на мошенников. На отечественном рынке находится значительное количество недобросовестных компаний-посредников, обещающих помощь в объединении кредитов. Однако в реальности такие компании или исчезают с полученной предоплатой, или предлагают клиентам невыгодные условия, маскируя их сложными схемами расчетов.

23 ноября сообщалось, что Следственный комитет Российской Федерации собрался усилить борьбу с криминальными банкротствами. В частности, следователи будут работать с банкротствами кредитно-потребительских кооперативов с выявлением их бенефициаров.

Ранее мошенники начали использовать новую схему для кражи данных через Telegram.