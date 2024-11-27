Туроператоры увидели плюсы в слабом рубле

Слабый рубль благотворно скажется на въездном турпотоке, уверены представители «Интуриста». Об этом пишет АТОР.

Товары и услуги внутри России стали доступнее для зарубежных гостей на фоне падения рубля, отмечают эксперты. На этом фоне ожидается увеличение притока иностранных туристов в страну, прогнозируют они.

Так, дешевая иена привела к наплыву туристов в Японию. Россияне не стали исключением. За январь — сентябрь Страну восходящего солнца посетили 63,9 тыс. граждан РФ. Турпоток по итогам трех кварталов вырос на 136,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, несмотря на отсутствие прямых рейсов. Чаще всего россияне летают в Японию через Китай.

Накануне курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 105 рублей. Евро поднялся выше 110 рублей. Юань подорожал до 14,5 рубля.

Ранее россиянам рассказали о подорожании туров в новогодние праздники.