Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туроператоры увидели плюсы в слабом рубле

«Интурист»: слабый рубль способствует росту потока иностранных туристов в Россию

close
Maxim Shemetov/Reuters

Слабый рубль благотворно скажется на въездном турпотоке, уверены представители «Интуриста». Об этом пишет АТОР.

Товары и услуги внутри России стали доступнее для зарубежных гостей на фоне падения рубля, отмечают эксперты. На этом фоне ожидается увеличение притока иностранных туристов в страну, прогнозируют они.

Так, дешевая иена привела к наплыву туристов в Японию. Россияне не стали исключением. За январь — сентябрь Страну восходящего солнца посетили 63,9 тыс. граждан РФ. Турпоток по итогам трех кварталов вырос на 136,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, несмотря на отсутствие прямых рейсов. Чаще всего россияне летают в Японию через Китай.

Накануне курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 105 рублей. Евро поднялся выше 110 рублей. Юань подорожал до 14,5 рубля.

Ранее россиянам рассказали о подорожании туров в новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами