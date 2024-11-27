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Россиянам назвали три способа снизить ставку по кредиту

Финансы Mail: покупка страховки поможет снизить ставку по кредиту

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Depositphotos

Один из способов получить кредит по сниженной ставке — купить полис страхования жизни и здоровья либо страхование финансовых рисков, пишет портал Финансы Mail.

При этом необходимо учитывать, что страховку придется оплачивать регулярно, пока не закрыт кредит. Перед тем, как соглашаться на покупку страхования, экономисты советуют воспользоваться любым кредитным калькулятором и посчитать, что будет выгоднее: кредит с допуслугами или без них.

Второй вариант предполагает покупку ставки. Для этого заемщику необходимо внести единоразовый платеж.

С помощью этих двух способов ставку по кредиту можно снизить до 10 процентных пунктов (зависит от банка).

Кроме того, перед оформлением кредита стоит проверить, будет ли ставка ниже при подаче заявки в онлайн-формате. Некоторые банки предоставляют такую опцию.

Россиянам стали чаще отказывать в кредитах. В сентябре--октябре отказ по заявкам получили 75% опрошенных.

Ранее россиянам решили разрешить оформлять самозапрет на кредиты через «Госуслуги».

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