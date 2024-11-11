Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мосбиржа нашла решение для стабилизации валютного рынка

Мосбиржа запустит аукцион обновления цен для стабилизации валютного рынка

close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Московская биржа запустит на валютном рынке аукцион обновления цен, чтобы стабилизировать рынок в периоды высокой волатильности. Об этом пишет РИА Новости.

«Механизм аукциона обновления цен на валютном рынке аналогичен дискретным аукционам на рынке акций, которые были введены вместо приостановки торгов», — объяснили в пресс-службе Мосбиржи.

В биржевом холдинге уточнили, что торги на 10 минут 30 секунд будут автоматически переводиться в режим аукциона. При этом участники торгов и их клиенты будут видеть заявки в своих терминалах и приложениях.

«Что очень важно и дает понимание о настроениях на рынке», — подчеркнули в Мосбирже.

Нововведение начнет работать с понедельника. Количество аукционов в течение торгового дня не будет ограничиваться.

В октябре сообщалось, что активы нерезидентов на счетах российских брокеров сократились впервые за два года. Снижение связано как с коррекцией фондового рынка, так и с американскими санкциями против Московской биржи. Индекс Мосбиржи за квартал упал на 5,5%, до 3154 пунктов. Ограничения США затронули также Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.

Ранее экономист предрек снижение курсов доллара, евро и юаня к концу года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами