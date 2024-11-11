Мосбиржа нашла решение для стабилизации валютного рынка

Московская биржа запустит на валютном рынке аукцион обновления цен, чтобы стабилизировать рынок в периоды высокой волатильности. Об этом пишет РИА Новости.

«Механизм аукциона обновления цен на валютном рынке аналогичен дискретным аукционам на рынке акций, которые были введены вместо приостановки торгов», — объяснили в пресс-службе Мосбиржи.

В биржевом холдинге уточнили, что торги на 10 минут 30 секунд будут автоматически переводиться в режим аукциона. При этом участники торгов и их клиенты будут видеть заявки в своих терминалах и приложениях.

«Что очень важно и дает понимание о настроениях на рынке», — подчеркнули в Мосбирже.

Нововведение начнет работать с понедельника. Количество аукционов в течение торгового дня не будет ограничиваться.

В октябре сообщалось, что активы нерезидентов на счетах российских брокеров сократились впервые за два года. Снижение связано как с коррекцией фондового рынка, так и с американскими санкциями против Московской биржи. Индекс Мосбиржи за квартал упал на 5,5%, до 3154 пунктов. Ограничения США затронули также Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.

Ранее экономист предрек снижение курсов доллара, евро и юаня к концу года.