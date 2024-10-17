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В ЦБ раскрыли причины летнего обвала фондового рынка

Набиуллина: к так называемому падению российского рынка привел ряд факторов

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Затяжное падение российского фондового рынка обусловлено не только действиями нерезидентов, но и общей макроэкономической ситуацией. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis–2024, передает РБК.

«Так называемое падение рынка не является следствием прямым (созданного нерезидентами) навеса... Если говорить о рынке акций, многие инвесторы просто сравнивали, соответственно, с депозитами, с другими инструментами по привлекательным ставкам. То есть, это было и следствием денежно-кредитной политики», - заявила Набиуллина.

До этого стало известно, что введенные США санкции против Московской биржи и ее ключевых институтов, таких как Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий, негативно сказались на активности иностранных инвесторов. В результате фондовый рынок РФ за квартал показал падение на 5,5%, что привело к снижению активов нерезидентов.

Ранее эксперты оценили влияние постоянно растущего госдолга на мировую экономику.

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