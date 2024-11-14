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В России начались массовые проверки центров сертификации

«Известия»: Роскачество проинспектирует 90 центров сертификации

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Depositphotos

В России проверят 90 сертификационных центров, подтверждающих качество и безопасность потребительских товаров. Об этом пишут «Известия».

Сотрудники Роскачества под видом производителя воспользуются услугами этих центров, чтобы получить разрешительные документы на импортные и отечественные кроссовки, детскую обувь или игрушки. Если организация выдаст поддельный сертификат, то сведения об этом могут передать в Росаккредитацию или следственные органы, отмечает издание.

В Роскачестве объяснили цель проверок — выявление органов и лабораторий, готовых «рисовать» протоколы и сертификаты без проверки производства, без реальной программы испытаний и без получения образца готовой продукции.

Контрольные закупки начали проводить по поручению Госкомиссии по противодействию нелегальному обороту продукции и по запросу Росаккредитации.

По мнению сопредседателя Союза потребителей РФ Петра Шелища, предупреждать рынок о предстоящих проверках — значит, лишить их смысла, поскольку организации и испытательные лаборатории станут честно проводить все необходимые испытания. Эксперт подчеркнул, что нужно отказаться от неработающего превентивного контроля безопасности товаров.

В марте председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов посоветовал покупать игрушки в хороших магазинах, и назвал рынки и маркетплейсы основными каналами продажи некачественных или нелегальных игрушек. По его словам, на таких площадках игрушки продаются без надлежащей сертификации и декларации.

Ранее россиянам объяснили, почему не обязательно сохранять чек из магазина.

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