Депутат напомнил об обязанности родителей платить налоги детей

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) напомнил, что родители обязаны уплатить налоги за несовершеннолетних детей до 2 декабря. Его слова приводит РИА Новости.

«Речь идет не только о недвижимости, но и о других видах собственности, которыми могут владеть несовершеннолетние. Например, если на ребенка оформлен автомобиль, то необходимо также оплатить транспортный налог», — пояснил он.

Гаврилов напомнил, что налоги на имущество, принадлежащее детям, родители обязаны платить до того, как им исполнится 18 лет, поскольку они являются их законными представителями.

«Для некоторых категорий детей предусмотрены льготы. Так, ребенок с инвалидностью освобождается от уплаты налога на имущество за один выбранный объект», — напомнил депутат.

До этого сообщалось, что до 1 декабря текущего года россиянам нужно впервые заплатить налог на доходы с процентов по вкладам, полученных за 2023 год. Эксперт напомнил, что налог на вклады исчисляется в отношении процентного дохода, который был получен с любых счетов в любой валюте. Однако исключением станет прибыль в размере ниже 150 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили, где найти квитанцию на оплату налогов.