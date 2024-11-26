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Россиянам объяснили, где найти квитанцию на оплату налогов

Специалист Плотникова: квитанцию на оплату налогов можно найти в личном кабинете

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Depositphotos

Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов россиянам высылают по почте либо в электронном виде, найти их можно в личном кабинете налогоплательщиков. Об этом kp.ru рассказала заместитель начальника отдела налогообложения имущества физических лиц УФНС России по городу Москве Людмила Плотникова.

По ее словам, по Москве уже направили около 4 млн налоговых уведомлений в электронном виде и 1,5 млн — на бумажном носителе. Она отметила, что электронная форма позволяет гражданам быстрее оплачивать налоги. Плотникова добавила, что в квитанции перечислены все налоги, которые нужно оплатить.

«В самом налоговом уведомлении вы увидите расчет по каждому налогу, можете посмотреть, сколько вам начислили транспортного налога, сколько налога на имущество, сколько налога на доходы, если этот раздел включен в налоговое уведомление. Оплата сейчас происходит единым налоговым платежом. А деньги между разными налогами потом распределяются автоматически», — заключила она.

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев до этого говорил, что до 1 декабря текущего года россиянам нужно впервые заплатить налог на доходы с процентов по вкладам, полученных за 2023 год. Эксперт напомнил, что налог на вклады исчисляется в отношении процентного дохода, который был получен с любых счетов в любой валюте. Однако исключением станет прибыль, чья сумма не превысила 150 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили увеличить налог на машины с громким выхлопом.

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