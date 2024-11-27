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В ЦБ сообщили о недобросовестной скупке акций «Яндекса» для обмена

Центробанк выявил случаи недобросовестной скупки акций зарубежного «Яндекса»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центробанк выявил случаи недобросовестной скупки акций зарубежного «Яндекса» для обмена на акции российской дочки компании. Об этом сообщает «РБК».

«Были и не совсем добросовестные инвесторы, которые в нарушение российского законодательства приобретали бумаги иностранного Yandex без получения решения правкомиссии, чтобы затем взамен получить новые бумаги», — сообщил заместитель председателя банка Владимир Чистюхин.

По его словам, в ЦБ «не уверены» в необходимости защищать права таких акционеров.

Yandex N.V. продала свою российскую «дочку» в феврале 2024 года за 475 млрд рублей. Головной компанией российской «дочки» компании стала МКПАО «Яндекс». Большинство акционеров «Яндекса» получили право обменять акции головной компании на акции его российской дочки в соотношении 1:1, однако тем, кто покупал акции Yandex N.V. вне российской инфраструктуры и перевел их в российский контур до 30 ноября 2023 года включительно, предлагалось выкупить бумаги по цене в три раза меньше рыночной.

Акции «Яндекса» начали торговаться на Мосбирже 24 июля.

Ранее аналитики рассказали, что делать акционерам после продажи российского «Яндекса».

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