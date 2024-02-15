Аналитики рассказали, что делать акционерам после продажи российского «Яндекса»

Специалисты в области экономики и финансов объяснили, чего стоит ожидать акционерам после продажи российского «Яндекса». Их цитирует проект «Сноб». По мнению финансового эксперта Игоря Горбунова, держателям ценных бумаг на Мосбирже предложат справедливые условия, поэтому закрывать их нет необходимости. Однако для открытия новых позиций стоит подождать реструктуризации, отметил он.

«Акции «Яндекса» являются привлекательным активом для долгосрочных инвесторов <...> Также инвесторы положительно оценивают ее (компании «Яндекс». — «Газета.Ru») перерегистрацию в России. Несмотря на эмоциональную реакцию рынка, скорее всего, цена на ее бумаги вырастет в перспективе года», — считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам финансового советника Юрия Азаргаева, смена юрисдикции пойдет на пользу компании, поскольку она сможет выплачивать дивиденды.

15 февраля совет директоров нидерландской компании Yandex N.V. единогласно одобрил сделку по продаже своих российских активов за 475 млрд руб. В рамках соглашения новой головной структурой «Яндекса» станет калининградское МКАО «Яндекс», а зарубежному бизнесу будут отданы стартапы Nebius, Toloka, Avride и TripleTen.

До этого сообщалось, что крупнейшим совладельцем «Яндекса» после реструктуризации станет его менеджмент. FMP-структура, которая создана и принадлежит менеджерам компании, получит 35%.

Ранее Yandex N.V. проверила инвесторов на санкции.