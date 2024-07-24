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На Мосбирже стартовали торги акциями «Яндекса»

Акции «Яндекса» начали торговаться на Мосбирже

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Максим Блинов/РИА Новости

В среду, 24 июля, на Московской бирже стартовали торги акциями «Яндекса». Ценные бумагами размещены под тикером YDEX. Об этом сообщается в пресс-релизе «Яндекса».

Акции компании включили в первый котировальный список торговой площадки. В него попадают самые надежные и ликвидные активы, отмечается в сообщении.

Изначально старт торгов планировался 10 июля, однако «Яндекс» перенес дату.

На днях Мосбиржа начала торги первым биржевым фондом на индекс IPO. Его запустила управляющая компания «Первая». На начальном этапе в состав индекса вошли 19 компаний. Среди них — Whoosh, «Генетико», CarMoney, «Софтлайн», «Группа Астра».

До этого сообщалось, что у Московской биржи сменился клиринговый банк для расчетов в юанях.

Ранее стало известно, как ЦБ будет рассчитывать курсы валют после санкций против Мосбиржи.

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