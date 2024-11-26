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В Казахстане предложили российскому бизнесу вложиться в земли вокруг Байконура

В Казахстане предложили бизнесменам из РФ занять 20 млн кв. м вокруг Байконура

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Вокруг города Байконура, который является казахстанским городом, арендуемым Россией, находится 20 млн кв. м неиспользованных территорий, в которые российские бизнесмены могли бы вложиться для получения прибыли. Об этом заявил заместитель акима (губернатора) Кызылординской области Казахстана Ардак Зебешев, передает РИА Новости.

«У нас на Байконуре находятся около 20 млн квадратных метров простаивающих зданий. Часть из них можно использовать для локализации производств, часть, возможно, требует демонтажа», — заявил Зебешев, участвуя в XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Он пояснил, что так как город Байконур и одноименный космодром находятся в российской юрисдикции, бизнесменам из РФ будет значительно проще приземлить свои проекты здесь, чем в других регионах Казахстана.

До этого правительство России одобрило проект протокола с изменениями в соглашении между РФ и Казахстаном о создании на космодроме Байконур комплекса «Байтерек».

Ранее Путин заявил о нехватке денег в сфере освоения космоса.

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