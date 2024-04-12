Кабмин одобрил изменения в создании на Байконуре комплекса «Байтерек»

Правительство России одобрило проект протокола с изменениями в соглашении между РФ и Казахстаном о создании на космодроме Байконур комплекса «Байтерек». Об этом говорится на сайте правовых документов.

Отмечается, что старт эксплуатации космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» планируется на 2028 год.

Согласно графику работ по созданию КРК «Байтерек» с ракетой-носителем «Союз-5», до 2027 года планируется провести три испытательных пуска. Предварительно, первый из них запланирован на декабрь 2025 года, второй – на октябрь 2026 года, а третий – на октябрь 2027 года.

Минцифры Казахстана отметило, что страна ведет работу над завершением процесса подготовки необходимых документов к проекту. Одним из них является протокол о внесении изменений в соглашение, который находится на стадии подписания.

12 апреля, в День космонавтики, президент России Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» супружескую пару Оксану и Кирилла Золотых-Иоаниди из города Байконур, чьи сыновья мечтают стать космонавтами.

Ранее Путин заявил о нехватке денег в сфере освоения космоса.