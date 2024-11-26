В России решили увеличить лимит по семейной ипотеке

Лимит по семейной ипотеке на 2025 год будет увеличен на 2,4 трлн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина.

Общий лимит до конца текущего года составляет 6,25 трлн рублей, включая неиспользованные банками 390 млрд рублей.

В ведомстве также сообщили, что с 15 декабря 2024-го заработает новый механизм, по которому банки смогут автоматически выдавать кредиты при наличии объема неиспользованных лимитов по льготной ипотеке.

На фоне востребованности программы лимиты для льготной семейной ипотеки в банках заканчиваются очень быстро. Правда, через какое-то время деньги вновь поступают. Какую роль ипотека оказывает на доступность жилья в России и продажи, а также хватит ли лимитов на всех желающих — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде допустили появление новых ипотечных программ в 2025 году.