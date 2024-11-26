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Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов впервые за полтора года

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов впервые с мая 2023 года

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Индекс Мосбиржи во вторник, 26 ноября, опустился ниже 2500 пунктов. Индикатор торгуется на этом уровне впервые с 10 мая 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14:43 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на отметке 2495,47 пункта. Дневной минимум составил 2494,61 пункта.

В лидерах падения ценные бумаги компаний «Самолет» (-5,4%), привилегированные и обыкновенные акции «Мечела» (-4,66% и -4,48% соответственно), а также расписки OZON (-4,03%) и бумаги группы «Астра» (-3,32%).

Активнее других росли бумаги компаний ММК (+1,91%), «РусГидро» (+1,14%), привилегированные акции «Транснефти» (+0,85%), а также бумаги МКБ (+0,75%) и «Норникеля» (+0,69%).

«Слабеющий рубль слабо поддерживает котировки российских компаний, а ключевое внимание на рынок оказывает новостной фон: сообщения о 15-м пакете санкций со стороны ЕС, а также комментарии политиков», — пишет в своей аналитической заметке портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Курс доллара утром во вторник превысил 105 рублей, евро — 110 рублей.

Ранее в Минфине назвали текущий курс рубля благоприятным.

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