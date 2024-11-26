Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Ростеха» предупредил о риске остановки экспорта

Чемезов: высокая ключевая ставка может привести к остановке экспорта

close
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Сохранение высокой ключевой ставки может привести к тому, что экспорт из России может быть остановлен. Об этом заявил глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

Глава госкорпорации отметил, что большинство экспортируемой из России продукции представляют собой товары длительного цикла производства. Срок их изготовления составляет от года.

«Понятно, что при экспортном контракте авансовые платежи составляют порядка 20-30%, не более. Все остальное необходимо брать в кредит. При такой ключевой ставке, конечно, это просто безумие. У нас любой контракт становится уже убыточным», — сказал Чемезов.

Экономист добавил, что в подобных условиях «Ростеху» придется остановить экспорт. В частности, это затронет авиацию, средства противовоздушной обороны и судостроение.

В октябре Чемезов заявил, что «Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за рекордного уровня ключевой ставки. Глава «Ростеха» подчеркнул, что ключевая ставка в настоящее время является «серьезным тормозом» для дальнейшего роста промышленности.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами