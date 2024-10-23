В «Ростехе» заявили о возможности остановки экспорта высокотехнологичной продукции

Госкорпорация «Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за рекордного уровня ключевой ставки. Об этом заявил глава корпорации Сергей Чемезов в ходе заседания Совета Федерации.

«При такой процентной ставке вся прибыль съедается процентами, которые мы вынуждены заплатить банку», — заявил он.

Чемезов добавил, что на сегодняшней повестке стоит вопрос: либо «Ростех» прекращает весь экспорт высокотехнологичной продукции, которая включает в себя самолеты, системы противовоздушной обороны, либо необходимо создать альтернативу.

Глава «Ростеха» подчеркнул, что рекордный уровень ключевой ставки в настоящее время является «серьезным тормозом» для дальнейшего роста промышленности. Чемезов указал, что в случае продолжения работы в сложившихся условиях, большинство предприятий станут банкротами.

На заседании, которое состоится 25 октября, Банк России может повысить ставку как минимум до 20%. Это рекордное значение для российского рынка, которое было достигнуто в феврале 2022 года.

Сам ЦБ в преддверии заседания давал рынку достаточно жесткие сигналы — председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что «текущая инфляция и динамика инфляционных ожиданий, темпы роста кредитования, внешние факторы – они во многом подтверждают те соображения, которые были в сентябре, когда была повышена ключевая ставка». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал сроки снижения ключевой ставки Центрбанком.