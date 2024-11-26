Россияне стали больше курить из-за стресса

Объем предложения продукции для курения в России по итогам июля — сентября вырос на 11,7% год к году, достигнув 3,07 млрд условных упаковок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦРПТ.

Выпуск данной продукции за период увеличился на 11,4% год к году, до 2,9 млрд условных упаковок. Экспорт подскочил на 20,4%, до 124,7 млн.

Предложение всегда рождается из спроса, констатировал руководитель Союза предприятий никотиносодержащих изделий Герман Лукашов. Одним из ключевых факторов, подталкивающих к курению, остается стресс, отметил он.

«Логично, что в текущей ситуации потребление растет», — заявил эксперт.

Россияне стали больше курить, даже несмотря на заметный рост цен на продукцию. Так, сигареты с начала года подорожали на 8,3%, до 182 рублей за упаковку, а нагреваемый табак — на 6,3%, до 184 рублей.

До этого в Минздраве рассказали про миллиардные потери бизнеса из-за курильщиков. Перекуры и низкая производительность обходятся бизнесу в 443 млрд рублей ежегодно.

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