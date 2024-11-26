Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали больше курить из-за стресса

ЦРПТ: предложение продукции для курения за квартал выросло почти на 12%

close
Depositphotos

Объем предложения продукции для курения в России по итогам июля — сентября вырос на 11,7% год к году, достигнув 3,07 млрд условных упаковок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦРПТ.

Выпуск данной продукции за период увеличился на 11,4% год к году, до 2,9 млрд условных упаковок. Экспорт подскочил на 20,4%, до 124,7 млн.

Предложение всегда рождается из спроса, констатировал руководитель Союза предприятий никотиносодержащих изделий Герман Лукашов. Одним из ключевых факторов, подталкивающих к курению, остается стресс, отметил он.

«Логично, что в текущей ситуации потребление растет», — заявил эксперт.

Россияне стали больше курить, даже несмотря на заметный рост цен на продукцию. Так, сигареты с начала года подорожали на 8,3%, до 182 рублей за упаковку, а нагреваемый табак — на 6,3%, до 184 рублей.

До этого в Минздраве рассказали про миллиардные потери бизнеса из-за курильщиков. Перекуры и низкая производительность обходятся бизнесу в 443 млрд рублей ежегодно.

Ранее Мальдивы нашли способ отучить туристов от курения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами