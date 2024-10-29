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Стало известно о новой проблеме при торговле Турции и России

Аналитик Эрчин: торговле Турции с Россией угрожает разница курсов валют

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Depositphotos

Турция столкнулась с проблемой курсовой разницы валют при торговле с Россией, сообщил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Об этом пишет РИА Новости.

«Так как торговля ведется в лирах и рублях, то курсовая разница между валютами двух стран определяется больше, чем на рынке», — рассказал аналитик.

В обозримой перспективе это может привести к затруднению торгово-экономических операций между Турцией и Россией, предупредил Эрчин.

По мнению аналитика, решить проблему можно за счет введения фиксированного обменного курса национальных валют. Такой режим будет выгоден для обеих сторон, уверен он.

Сейчас основная часть сделок турецких экспортеров с Россией осуществляется через банк Emlak Katılım. В настоящий момент только эта финансовая организация проводит сделки в паре российский рубль/турецкая лира.

Ранее в Турции снова пожаловались на проблемы в бизнесе с Россией из-за давления США.

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