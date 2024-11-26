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Генпрокуратуру и ФАС попросили разобраться с наценками на картофель

«Известия»: депутат Выборный попросил ГП и ФАС проверить наценки на картофель

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили проверить наценки на картофель в российских торговых сетях. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо к ведомствам заместителя председателя комитета Государственной думы по безопасности Анатолия Выборного.

По словам парламентария, к нему обращаются россияне, которые не понимают причин резкого подорожания картофеля. Согласно официальной информации Росстата, с начала 2024 года стоимость картофеля увеличилась на 74%. При этом в России в настоящее время не наблюдается дефицит или ажиотажный спрос на продукт, отметил Выборный. Он задался вопросом, почему в розничных сетях так накручивают цены, — если в оптовых магазинах картофель стоит 10 рублей, то на прилавках цена на него увеличена в четыре-пять раз.

Депутат обратил внимание, что в ряде магазинов цена на картофель варьируется от 85 рублей и выше, притом что этот товар отнесен к группе социально значимых. В 2023 году торговые сети обязались держать наценку на такие товары в районе 5%.

Выборный подчеркнул, что необходимо принять незамедлительные меры по предотвращению дальнейшего роста цен на картофель, так как для многих семей в России этот овощ является одним из основных продуктов питания.

14 ноября вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил Минэкономразвития и Минсельхозу проработать вопрос об импорте в РФ картофеля из дружественных государств для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на данный продукт.

Ранее диетолог посоветовала россиянам проводить разгрузочные дни на картошке.

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