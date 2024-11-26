Профессор оценил, повлияет ли появление импортного картофеля в России на цены

Появление импортного картофеля на российском рынке не должно серьезно повлиять на его стоимость. Об этом рассказал доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Жевора, передает Pravda.Ru.

«С учетом логистики, плюс с учетом того, что его нужно хранить при определенной температуре, цена может быть выше. Но я насколько понимаю, уже все просчитано и цены уже спрогнозированы на будущее. Поэтому уверен, что цены должны стабилизировать», — отметил эксперт.

При этом Жевора добавил, что вкус такого картофеля может отличаться от привычного россиянам. По его словам, вкусовые качества продукта будут зависеть от того, как его выращивали. Так, например, менее вкусным может быть картофель, который выращивали в песке с применением орошения, заключил он.

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев до этого поручил Минэкономразвития и Минсельхозу проработать вопрос об импорте в РФ картофеля из дружественных государств для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на данный продукт. Он отметил, что для реализации этой цели есть федеральный проект по поддержке производства картофеля и овощей.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести таможенные льготы на импорт плодоовощной продукции.