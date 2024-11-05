В Госдуме предложили ввести период в три дня на раздумье при взятии кредита

Заместитель главы фракции «Новые люди» в Госдуме Александр Демин обратился к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением ввести для россиян обязательный трехдневный период на раздумье при взятии кредита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обращения.

По словам депутата, часто люди берут кредиты под давлением рекламы или когда находятся в «нестабильном эмоциональном состоянии».

Демин считает, что предлагаемая им инициатива позволит заемщикам более осознанно подходить к принятию финансовых решений и сократит число кредитов, взятых импульсивно. Кроме того, это позволит «снизить темпы роста кредитования» и уменьшить инфляционное давление на российскую экономику, отмечается в документе.

Предполагается, что спустя три дня после подписания кредитного договора заемщик сможет расторгнуть его или окончательно подтвердить. Этот период даст ему возможность взвешенно проанализировать условия займа и оценить свои финансовые возможности, добавил депутат.

15 октября правительство России разрешило гражданам устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Снять или наложить самозапрет можно будет неограниченное число раз, однако сведения об этом будут отражаться в кредитной истории. Провести процедуру можно будет в МФЦ или через портал госуслуг.

Ранее в Госдуме заявили о рекордной закредитованности россиян.