Отлит из стали: Трамп поставил торговые барьеры

Президент Трамп ввел повышенные пошлины на импорт стали и алюминия. Импорт стали будет облагаться пошлиной в 25%, алюминия — в 10%. Эти таможенные тарифы начнут действовать через 15 дней, уточнил президент, — то есть с 23 марта.

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Он обвинил иностранных производителей металлов в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность была подорвана. Один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год, напомнил Трамп.

Сейчас в США уже действуют 169 антидемпинговых правил по стали, в том числе 29 против Китая, который является мировым лидером по производству и экспорту стали.

«Не хотите платить налог — переносите свою фабрику в США, и налога не будет», — добавил Трамп.

Сталелитейную и алюминиевую промышленность США Трамп назвал «жизненно важной для нашей национальной безопасности».

Они годами ничего не делали

Американская промышленность, по словам Трампа, «была опустошена агрессивными» способами ведения внешней торговли, которые практикуют другие страны. В качестве примера Трамп сослался на основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Ранее Маск сообщил, что ввоз американских автомобилей в Китай облагается пошлиной в 25%, а ввоз китайских в США — 2,5%. «Это написал Илон, но это знают все», — сказал Трамп, добавив, что предыдущие президенты США знали это, но годами ничего с этим не делали. Но такого быть не должно, резюмировал Трамп.

Между тем это не первая попытка защитить металлургическую отрасль в США. При президенте Джордже Буше-младшем в 2002 году вводились пошлины на сталь. Но из-за этого в США потеряли работу свыше 200 тыс. человек в компаниях-потребителях стали, поскольку внутренний рост цен вынудил их уйти с рынка.

Но в Белом Доме уверены, что новые тарифы на сталь и алюминий сократят импорт до уровней, необходимых для нормальной работоспособности предприятий этих отраслей, отмечается в распространенном распоряжении Белого дома. При этом Вашингтон дает понять, что остается открытым к изменениям тарифов.

Трамп пообещал освобождение от тарифов для тех стран, которые «справедливо относятся к нам в вопросах торговли» и военного сотрудничества.

«Мы должны защищать и развивать нашу сталелитейную и алюминиевую отрасли промышленности, в то же время проявляя большую гибкость и сотрудничая с теми, кто является действительно нашими друзьями в сферах торговли и обороны», — заявил глава государства.

Касается всех, включая соседей

Еще один мотив для ужесточения ввозных правил был такой:

«Страна, которая не защищает свое благосостояние дома, не сможет защищать свои интересы за рубежом».

Из нового указа есть исключения: для Австралии, а также для Канады и Мексики, с которыми Вашингтон договаривается сейчас о пересмотре условий соглашения о «Североамериканской зоне свободной торговли» (NAFTA). Для этих стран предусмотрены 30 дней отсрочки. Если странам удастся договориться о новых условиях продления соглашения по NAFTA, тарифы на сталь и алюминий для Канады и Мексики так и не будут введены. В противном случае Трамп пригрозил соседям выходом из NAFTA.

Но все-таки основной раздражитель для США — это Китай. Министр торговли США Уилбур Росс пояснил, что указ Трампа направлен на борьбу с «перевалкой грузов через третьи страны», которой особенно увлекается Китай. Пекин замещает спрос на товары в третьих странах, а затем организует их поставку в США, пояснил Росс.

Изменения или отмена пошлин, как пояснили в Белом доме, будут возможны лишь в случае, если импорт той или иной страны «не угрожает нанести ущерб национальной безопасности» США.

Новая инициатива Трампа вызвала негативную реакцию даже среди некоторых однопартийцев.

Сенатор от Аризоны Джефф Флейк заявил, что попытается законодательно нивелировать новые пошлины на сталь и алюминий. «Я немедленно составлю и внесу законопроект, который должен обнулить эти пошлины, и я призываю моих коллег принять его, пока подобные упражнения в протекционизме не принесли еще больше вреда нашей экономике», — заявил парламентарий.

«Это вопиющее вмешательство»

Ранее Трамп пытался, правда, без энтузиазма, найти компромисс с торговыми партнерами. Пообещал, что не будет поднимать пошлины как минимум в течение 15 дней, чтобы оценить реакцию партнеров.

«Посмотрим, кто с нами ведет себя честно, кто нечестно. Отчасти это будет связано с военной (сферой) — кто платит по счетам, кто не платит. Мы субсидируем много богатых стран за счет наших вооруженных сил», — сказал Трамп.

Но его не услышали. Резкая реакция на саму идею введения заградительных тарифов исходила из Евросоюза. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявляла, что Европейский союз следует оградить от введения пошлин: «ЕС — близкий союзник США, и мы продолжаем придерживаться мнения, что ЕС следует оградить от этих мер». В противном случае ЕС может в течение двух месяцев ввести ответные пошлины.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение Трампа «вопиющим вмешательством с целью защиты американской промышленности». «Мы не будем сидеть сложа руки, когда наша собственная промышленность страдает от несправедливых мер, которые ставят под угрозу тысячи европейских рабочих мест. ЕС будет реагировать решительно», — пообещал он.

Китай также призывал США отказаться от пошлин на сталь и алюминий. «Китай настойчиво призывает США уважать авторитет многосторонней торговой системы и как можно скорее аннулировать соответствующие меры», — заявил директор департамента торговой защиты и расследований министерства коммерции Ван Хэцзюнь.

Пекин оценит ущерб от пошлин и на основе этой оценки предпримет «сильные меры».

«Мы отметили, что эти меры США вызвали сильный протест со стороны ЕС, Бразилии, Южной Кореи, Австралии Турции, России и многих других членов ВТО, которые заявили о намерении предпринять в отношении американской стороны надлежащие контрмеры», — подчеркнул Хэцзюнь.

В России солидаризировались с критикой в адрес США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее пояснял, что «мы разделяем эту обеспокоенность и тщательно анализируем ситуацию».

На глобальном рынке введение пошлин на ввоз стали в США приведет к тому, что будет некоторый дефицит лома, так как Соединенные Штаты будут меньше экспортировать, повышая производство внутри страны, отмечает начальник управления по анализу рынка акций «БКС Глобал Маркетс» Кирилл Чуйко. Кроме того, безусловно, новые пошлины отразятся на ценах.

Аналитики ведущих мировых инвестбанков единодушны: введение пошлин на импорт может вылиться в полномасштабную торговую войну США с торговыми партнерами по всему миру, в первую очередь, с КНР, которая является ключевым игроком на этом рынке и, очевидно, больше всех пострадает от новых протекционистских мер Трампа.