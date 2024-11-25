Сбер продолжит принимать заявки по семейной ипотеке

Сбер продолжает принимать заявки по льготной программе «Семейная ипотека» в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

В банке также заявили, что все обращения клиентов о возможности выхода на сделку будут отработаны в плановом порядке после выделения нового лимита кабмином России или освобождения свободных слотов при переносе или отмене других сделок, о чем кредитная организация сразу же уведомит клиентов.

15 ноября Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентного пункта. Теперь минимальная ставка по рыночным программам на первичном рынке жилья составляет 28,4%. При этом ставка для программ на вторичном рынке выросла до 28,1%.

В Сбере заявляли, что данное решение связано с повышением ключевой ставки и ростом стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом клиенты, чьи заявки были одобрены до принятия этого решения, могли получить ипотечные кредиты по старым условиям.

Ранее в Совфеде допустили появление новых ипотечных программ в 2025 году.