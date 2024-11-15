Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбер повышает ставки по базовым ипотечным программам

Сбер с 15 ноября повысит ставки по базовым ипотечным программам

close
Максим Блинов/РИА «Новости

Сбер с 15 ноября повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентного пункта. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, теперь минимальная ставка по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%. При этом ставка для программ на вторичном рынке поднимется до 28,1%.

В Сбере отметили, что данное решение связано с повышением ключевой ставки и ростом стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом клиенты, чьи заявки были одобрены до принятия этого решения, смогут получить кредиты по старым условиям.

Также кредитная организация добавила, что с 15 ноября будут увеличены средневзвешенные ставки по льготным программам. Они вырастут в диапазоне 1-2,5 процентного пункта. Точный размер будет определяться в зависимости от суммы кредита.

12 ноября в Сбере сообщили, что с 15 ноября будет возобновлено проведение сделок по льготным программам «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT». Минимальный размер первоначального взноса составит от 20,1%. В ряде случаев размер первоначального взноса по льготным программам будет составлять от 50,1%.

Ранее аналитик назвал сроки снижения ставок по ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами