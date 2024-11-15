Сбер повышает ставки по базовым ипотечным программам

Сбер с 15 ноября повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентного пункта. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, теперь минимальная ставка по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%. При этом ставка для программ на вторичном рынке поднимется до 28,1%.

В Сбере отметили, что данное решение связано с повышением ключевой ставки и ростом стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом клиенты, чьи заявки были одобрены до принятия этого решения, смогут получить кредиты по старым условиям.

Также кредитная организация добавила, что с 15 ноября будут увеличены средневзвешенные ставки по льготным программам. Они вырастут в диапазоне 1-2,5 процентного пункта. Точный размер будет определяться в зависимости от суммы кредита.

12 ноября в Сбере сообщили, что с 15 ноября будет возобновлено проведение сделок по льготным программам «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT». Минимальный размер первоначального взноса составит от 20,1%. В ряде случаев размер первоначального взноса по льготным программам будет составлять от 50,1%.

Ранее аналитик назвал сроки снижения ставок по ипотеке.