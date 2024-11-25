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Стало известно, почему Россия остановила поставки газа Австрии

Reuters: «Газпром» остановил поставки газа OMV после отбора ею газа без оплаты

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

«Газпром» прекратил поставки газа австрийской OMV после того, как она «арестовала» поставленное российское топливо в качестве компенсации в рамках исполнения решения арбитражного суда. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

По данным трех источников агентства, OMV заблокировала поставки газа за октябрь на сумму €230 млн. Отмечается, что это первый случай, когда страна ЕС не оплатила поставленный «Газпромом» газ. В российской компании расценили решение OMV как неуплату за поставки.

13 ноября OMV выиграла в Германии арбитражное дело против «Газпром экспорт» на €230 млн в связи с приостановкой поставок российского газа осенью 2022 года. Спустя три дня «Газпром» прекратил поставки газа австрийской компании.

Ранее в Австрии заверили, что смогут прожить без российского газа.

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