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Руководство «Русала» приняло решение оптимизировать производство

«Русал» объявил о сокращении производства алюминия из-за негативной конъюнктуры

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Пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

Российская компания «Русал» объявила о сокращении выпуска алюминия на 6,6% и начале оптимизации производства. Об этом сообщает пресс-служба компании.

»[Русал] принял решение об оптимизации мощностей по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что первый этап программы оптимизации мощностей подразумевает сокращение производства алюминия на 250 тысяч тонн.

Сейчас корпорация покупает большую часть глинозема на мировых рынках по биржевым ценам. Но с начала 2024 года цены на глинозем выросли почти вдвое, теперь тонна стоит более чем $700. Как следствие, стоимость глинозема составляет свыше 50% в себестоимости алюминия. Ранее этот показатель равнялся 30-35%.

До этого «Русал» расширил иск к российскому миллиардеру и президенту «Норникеля» Владимиру Потанину, а также к структуре «Интерроса» Whiteleave Holdings Limited.

Ранее компания «Интеррос» увеличила долю в «ТКС Холдинге» с 35 до 41,4%.

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