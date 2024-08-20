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«Интеррос» Потанина увеличила долю в головной компании Т-банка до 41,4%

Компания «Интеррос» Потанина увеличила долю в «ТКС Холдинге» с 35 до 41,4%

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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Компания «Интеррос» увеличила долю в «ТКС Холдинге» с 35 до 41,4%. Об этом пишет «Интерфакс».

Президентом холдинговой компании «Интеррос» является миллиардер Владимир Потанин. После увеличения своей доли 41,4% путем вклада акций ПАО «Росбанк», «Интеррос» стала крупнейшим неконтролирующим акционером «ТКС Холдинга».

Основателем «ТКС Холдинга» был Олег Тиньков (признан в РФ иностранным агентом). В 2022 году компания «Интеррос» выкупила его долю в 35% акций. В состав «ТКС Холдинга» входит Т-Банк (бывший »Тинькофф банк») , брокер Т-инвестиции», «Т страхование», оператор сотовой связи «Т мобайл» и другие компании.

До этого сообщалось, что Т-банк выкупит у QIWI факторинговые компании.

Речь идет о факторинговых компаниях «РОВИ Факторинг Плюс» и «РОВИ Технологии». Отмечается, что выкуп контрольного пакета Т-банком позволит QIWI рассчитаться по бондам на 8 млрд рублей после отзыва лицензии у КИВИ банка. Условия соглашения пока не раскрываются, но утверждается, что команда компаний сохранит автономность.

Ранее председатель правления «Тинькофф банка» назвал причины ребрендинга.

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