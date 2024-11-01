«Русал» расширил иск к российскому миллиардеру Потанину

«Русал» расширил иск к российскому миллиардеру и президенту «Норникеля» Владимиру Потанину, а также к структуре «Интерроса» Whiteleave Holdings Limited. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По информации агентства, претензии «Русала» заключаются в нарушении акционерного соглашения и ненадлежащем исполнении Потаниным своих обязанностей в качестве управляющего партнера в ГМК «Норильский никель». Иск рассматривает Высокий суд Лондона.

Отмечается, что разбирательство ведется с 2021 года.

До этого Bloomberg сообщал, что российские миллиардеры с начала года стали богаче еще на $24,29 млрд. Самым богатым россиянином по-прежнему остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который занимает 56 строчку BBI. С начала года состояние бизнесмена выросло на $498 млн, до $31,6 млрд.

Ранее компания «Интеррос» увеличила долю в «ТКС Холдинге» с 35 до 41,4%.