Вылов лососевых в России поставил антирекорд за почти 20 лет

В 2024 году вылов лососевых в России поставил антирекорд за последние два десятилетия. Об этом со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщает «Коммерсантъ».

По информации ВАРПЭ, к середине ноября вылов лососевых в России «едва ли достиг» 235,4 тыс. тонн. При этом до завершения сезона осталось меньше недели и активный лов уже не идет.

«Результат стал худшим за последние почти 20 лет — с 2005 года», — отмечает «Коммерсантъ».

Следует отметить, что в 2023 году Россия, напротив, достигла наилучших показателей по вылову лососевых: было добыто 609 тыс. тонн. Самый высокий результат был отмечен в 2018 году — 685 тыс. тонн.

Специалисты полагают, что в ближайшие пять-семь лет уловы лососевых будут скорее скромны. Это, в числе прочего, связано с повышением издержек рыболовных предприятий: по данным ВАРПЭ, затраты на обслуживание банковских займов за год выросли более чем вдвое.

14 ноября сообщалось, что к Новому году красная икра подорожает до 13 тысяч рублей за килограмм. По словам доцента кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяны Суворовой, подорожание икры происходит из-за инфляции, в том числе потребительской, а также снижения улова в сравнении с прошлым годом.

Ранее в России сообщили об изменении «экономических координат» в лососевом секторе.