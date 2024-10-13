В России сообщили об изменении «экономических координат» в лососевом секторе

Плохая лососевая путина в этом году не приведет к дефициту, но поменяет «экономические координаты» в этом секторе. Об этом заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Плохая путина 2024 года не приведет к физическому дефициту рыбы и икры, но существенно меняет экономические координаты в лососевом секторе на длительную перспективу, так как, по прогнозу ученых, в ближайшие 5–7 лет рекордных «красных путин» ожидать не стоит», — сказал Зверев.

Серьезную обеспокоенность, по его словам, вызывает то, что одна из самых неудачных путин прошла перед масштабной кампанией по перезаключению договоров на рыболовные участки, на которых компании добывают лососевых. В 2025 году они должны будут заплатить государству более 180 млрд руб. для продолжения деятельность.

Это сумма будет превышать всю выручку, полученную от путины в этом году, отметил он.

По данным ВАРПЭ, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 230,5 тыс. тонн, что в 2,6 раза меньше, чем в 2023 году и является худшим результатом за 20 лет.

12 октября Росстат сообщил, что икра лососевых подорожала в сентябре на 12,6%.

Экономист Инна Литвиненко считает, что красная икра может вырасти в цене до 9 тыс. руб. за кг к Новому году.

Ранее ФАС заявил, что проведет анализ цен на рыбную продукцию.