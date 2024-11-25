Стало известно, кто может получить тринадцатую зарплату в этом году

Вопрос о выплате тринадцатой зарплаты полностью зависит от решения работодателя. В интервью агентству «Прайм» партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова объяснила, кому может быть начислена эта выплата и возможна ли ее законодательная регламентация.

По словам юриста, тринадцатую зарплату выплачивают во многих компаниях: в некоторых она заменяет новогодние подарки, в других — служит индексацией, а в третьих — это право может быть закреплено в коллективном договоре. Однако важно отметить, что эта выплата не является обязательной, и рассчитывать на нее могут только те сотрудники, которые получат решение своего работодателя.

Иванова также рекомендует включить условие о тринадцатой зарплате в правила оплаты труда. Например, можно указать, что она заменяет ежегодную индексацию или зависит от доходов компании.

«Несколько предложений помогут работодателю в случае спора в суде, если работник обратится за выплатой или индексацией, так как положение о премиях в Трудовом кодексе изложено довольно абстрактно», — добавила она.

12 ноября сообщалось, что большинство россиян готовы отказаться от празднования с коллегами новогодних праздников — об этом заявил 51% участников соответствующего опроса. Самой частой возможной причиной отказа от корпоратива стала выплата премии вместо праздника.

Ранее сообщалось, что большинство россиян считают свою зарплату несправедливой.