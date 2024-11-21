Большинство россиян считают свою зарплату несправедливой

Большая часть опрошенных россиян (33%) получает 50-100 тысяч рублей в месяц. Четверть опрошенных зарабатывают больше — от 100 до 150 тысяч рублей. По 9% респондентов получают 150-200 и 200-300 тысяч рублей. Меньше 50 тысяч рублей в месяц получают только 17% россиян.

Это показало исследование аутсорсинг бухгалтерии для предпринимателей «Мое дело», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Несмотря на то, что зарплаты у всех разные, большинство респондентов (50%) считают, что их труд оплачивается нечестно. При этом 34% все же думают, что зарплату они получают вполне справедливую. Еще 16% затрудняются ответить.

Есть факторы, которые способны удержать сотрудника на работе, даже если у него в целом есть претензии к работодателю. Как показало исследование, самые весомые факторы — повышение зарплаты, отсутствие альтернатив и возможности не работать. Так, 29, 12 и 11%, соответственно, готовы не уходить с работы по этим причинам.

Следующий весомый бонус, удерживающий россиян — возможность удаленной работы (10%). 9% останутся на своем месте, если видят в перспективе четкое продвижение по карьерной лестнице, а по 8% опрошенных заботят условия труда и интересные проекты и задачи.

Соискатели, которые только ищут работу, в первую очередь при отклике на вакансию обращают внимание также в большинстве своем на финансовый вопрос — справедливую оплату и оценку достижений выделили 29% опрошенных. При этом 23% высоко оценивают четкую коммуникацию — открытое и честное общение с сотрудниками, обратную связь от работодателя. Еще 19% обращают особенное внимание на перспективу развития на новом месте — возможность профессионального роста и обучения.

Россияне готовы от чего-то отказываться ради повышения заработной платы. И пятая часть респондентов готова пренебречь курсами для повышения квалификации. 15% лучше получат больший оклад, чем компенсацию работодателем спорта. При этом 14% готовы отказаться от гибкого графика ради хорошей зарплаты, а 13% — от удаленки — они готовы за большие деньги работать только из офиса. 10% откажутся от социального пакета и столько же — от участия в проектной работе. Еще 9% ради повышения оклада могут пренебречь добровольным медицинским страхованием.

Интересно, что 2% сотрудников готовы работать вообще без выходных, только чтобы увеличить уровень заработной платы.

Сотрудникам часто приходится перерабатывать. Где-то сверхурочные часы оплачиваются, а где-то нет. В любом случае больше половины — 56% — относятся к переработкам негативно и считают, что трудиться нужно только в официальное рабочее время. При этом больше четверти россиян (26%) готовы работать сверхурочно за дополнительную оплату или отгул. А 18% не против переработок время от времени.

Некоторые рабочие моменты вызывают у респондентов страх. Треть респондентов (33%) боятся потерять место работы. 13% пугают проблемы в коллективе, 12% — изменения в руководстве и столько же — неясные ожидания. 10% сотрудников боятся большой ответственности.

Ранее эксперт рассказал, стоит ли соглашаться на предложение работодателя перейти на самозанятость.