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Стало известно, сколько россиян готовы отказаться от корпоратива на Новый год

RT: более половины россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива

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NBC Universal Television Studio

Большинство россиян готовы отказаться от празднования с коллегами новогодних праздников – об этом заявил 51% участников соответствующего опроса. Самой частой возможной причиной отказа от корпоратива стала выплата премии вместо праздника (37%), цитирует RT результаты исследования.

Отказаться от корпоратива в пользу благотворительности готовы 2% опрошенных. Каждый десятый респондент заявил, что не будет отказываться от праздника с коллегами.

35% опрошенных рассказали, что в их компании планируется новогодний корпоратив, а еще 19% хотят организовать праздник с коллегами самостоятельно.

Большинство россиян выступают за традиционный праздник с оливье, танцами, красивыми нарядами и приглашенными звездами (63%). Квизы и разные командные конкурсы выбрали 28% опрошенных, а капустник с творческими выступлениями коллег – 15%.

Исследование сервиса «Работа.ру» подготовлено на основе ответов более 3,5 тыс. жителей России.

Напомним, большинство (75%) россиян признались, что предпочли бы получить премию вместо новогоднего корпоратива. Причем 21% хотели бы получить выплату в размере до 10 тыс. рублей, 20% — от 10 до 30 тыс. рублей. Каждый шестой участник опроса мечтает получить от 30 до 50 тыс. рублей и каждый пятый — от 50 до 100 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России резко подорожали новогодние корпоративы.

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