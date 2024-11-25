В Крыму рассказали о переходе предприятий украинских олигархов к новым собственникам

Крымские предприятия, ранее принадлежавшие украинским олигархам, перешли к новым собственникам. Об этом РИА Новости заявил председатель парламента Крыма.

Он отметил, что у национализированных предприятий украинских олигархов появились новые собственники, которые ликвидировали «серые схемы» и предприятия стали эффективно работать и больше зарабатывать. Нормальные инвесторы заинтересованы в их развитии.

Константинов подчеркнул, что в результате этого экономика Крыма получает дополнительные перспективы.

21 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет продолжен процесс национализации имущества у владельцев, которые имеют враждебное отношение к России.

В начале ноября Аксенов заявлял, что более 1000 объектов, расположенных на территории полуострова и принадлежащих украинским олигархам, были включены в перечень подлежащего национализации имущества в 2024 году. По его словам, в общем реализация национализированного имущества украинских олигархов позволила региону заработать свыше 4,5 млрд рублей.

Ранее украинские олигархи лишились своих самых крупных активов в Крыму.