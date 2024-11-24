Украина не смогла должным образом защитить объекты энергетической инфраструктуры, поэтому этой зимой ей грозят «смертельные морозы». Об этом пишет британская газета The Times.

«Неспособность Киева построить защиту для электрических подстанций… сделала страну уязвимой перед зимой», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Times, британские инженеры совместно с коллегами из Америки, Германии и Японии еще в феврале посоветовали украинским специалистам построить сооружения для защиты энергосистемы Украины от атак России.

Однако девять месяцев спустя правительство президента Зеленского не сделало этого, отмечается в материале. Издание пишет, что причиной тому может быть коррупция в украинских властных структурах.

В материале отмечается, что около 80% энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено, что может привести к «смертельным морозам» на Украине зимой 2024/2025 года.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ в ходе комбинированного удара по энергетической инфраструктуре выпустили около 120 ракет и 90 БПЛА.

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