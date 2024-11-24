Стали известны работники с наибольшим ростом зарплат в сентябре

Заработные платы букмекеров и работников казино в России в сентябре выросли сильнее всего — почти вдвое за год. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Отмечается, что занимающиеся организацией и проведением азартных игр и заключением пари получили в сентябре в среднем по России почти 103 тыс. руб. против 53,6 тыс. руб. в сентябре прошлого года.

«Представлены работники букмекерской деятельности, поскольку официальный игорный бизнес в стране есть только на очень ограниченном количестве территорий», — сказал старший научный сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок.

По его словам, рост зарплат в этой сфере связан с высокими темпами роста выручки. Это, отметил Ляшок, может быть связано с ростом доходов населения и с обелением бизнеса букмекерских контор. Статистика подтверждает рост финансовых показателей букмекеров: в Центральном федеральном округе за январь-август прибыль букмекеров выросла в 3,4 раза — до 61,1 млрд руб. с 18,2 млрд в 2023 году.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реальные заработные платы россиян в целом растут, в том числе у жителей новых регионов страны.

Ранее стало известно, что большинство россиян считают свою зарплату несправедливой.